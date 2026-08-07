Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas pred meč četvrtog kola Super lige Srbije protiv Novog Pazara da će njegov tim zbog zgusnutog rasporeda rotirati sastav, ali da cilj ostaje pobeda i dobra uvertira pred revanš sa Hapoel Ber Ševom.

"Očekuje nas utakmica između dva evropska meča. Važan nam je i rezultat i način na koji ćemo do njega doći. Biće rotacija, ali želimo da ostanemo u balansu, jaki i koncentrisani kako bismo spremno dočekali revanš u utorak", rekao je Stanković, a preneo klub.

1/5 Vidi galeriju Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Crveno-beli će treći uzastopni prvenstveni meč igrati na stadionu "Rajko Mitić", a Stanković smatra da njegova ekipa to mora da iskoristi.

"Odložili smo utakmicu sa Radnikom, pa nam se otvorila prilika da ostvarimo tri pobede iz tri domaća meča. Želimo da napravimo razliku u odnosu na direktne rivale. Posle poraza koji niko nije očekivao, važno je da pokažemo reakciju i napravimo dobru uvertiru za evropski duel", rekao je on.

Govoreći o Novom Pazaru, koji je u prošlom kolu izgubio od OFK Beograda, trener Zvezde upozorio je da rezultat ne sme da zavara njegovu ekipu.

"Analizirali smo ih. Imali su padove koncentracije zbog kojih su primali golove, ali su tokom cele utakmice bili konkurentni i stvarali prilike. Ne smemo da gledamo samo rezultat, već način na koji igraju", naveo je trener Zvezde.

Stanković je otkrio da u ekipi nema ozbiljnijih kadrovskih problema.

"Imamo sitne poteškoće, uglavnom stomačni virus, ali ništa ozbiljno. Nemamo povređenih igrača. Iskoristićemo širinu rostera, neko će dobiti odmor, neko više minuta, a praktično su mi svi igrači na raspolaganju", dodao je on.

Na pitanje o bonus igraču, rekao je da odluka još nije doneta.

"Razmotrićemo sve sa stručnim štabom i odlučiti pred trening", rekao je on.

Za kraj je istakao da su i duel sa Novim Pazarom i revanš protiv Hapoel Ber Ševe podjednako važni.

"Ne bih razdvajao te dve utakmice. U Crvenoj zvezdi je svaki meč važan. Poslednji poraz nam je pokazao koliko se sve posmatra kao pitanje života i smrti, iako ja ne gledam tako na fudbal. Mirne glave ćemo se pripremiti za oba izazova i potruditi se da iz njih izađemo uzdignute glave", zaključio je Stanković.