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Bivši fudbaler Čelsija i Birmingema, Roj Mekdona, definitivno je jedan od najluđih igrača koji su ikada kročili na fudbalski teren.

1/5 Vidi galeriju Roj Mekdona, bivši engleski fudbaler Foto: Printskrin

Najgrublji engleski fudbaler

Ovaj kontroverzni fudbaler u karijeri je zaradio rekordna 22 crvena kartona, ali se više pamti po tome što je bio izuzetno aktivan i na terenu i van njega.

"Najluđi fudbaler koji je zabijao i na terenu i van njega", tako su engleski mediji opisali Roja, koji danas ima 67 godina.

Za 18 godina karijere Roj je odigrao 650 utakmica, postigao je 150 golova i sakupio čak 22 crvena kartona.

Spavao sa 400 žena

Bio je izuzetno aktivan i van terena. U svojoj autobiografiji je otkrio da je imao 400 seksualnih partnera, priznao je da je voleo da orgija sa saigračima i da mu polno prenosive bolesti nisu bile strane.

Njegov moto je bio: Pobedi ili izgubi, al popij svejedno!

"Nijedan ku.ac neće popiti više od mene", govorio je.

Zbog duge svetle kose i brkova, saigrači su mu dali nadimak "Nemačka porno zvezda". Trudio se da opravda nadimak, rekao je jednom prilikom.

Dva puta je završio u bolnici zbog polnih prenosivih bolesti.

Osvojio misicu za 1 funtu

Prvi put je bio oženjen. Izdržao je čak 18 meseci u braku sa Džeki. Ali, kako je kasnije otkrio, prevario ju je sa najmanje 39 devojaka.

"Neuspeh da držim pantalone zakopčanim nasledio sam od oca koji je bio strašan ženskaroš", naveo je jednom.

Kao svoj najveći trofej ističe osvajanje misice Velike Britanije Kristine Houghton, a hvalio se da ju je osvojio sa "pola litra piva i jednom funtom". Često je vozio automobil mrtav pijan, ali na njegovu sreću nikada nije doživeo nesreću. Jednom prilikom mu je oduzeta dozvola na 30 meseci.

Takođe je otkrio da je njegova "tehnika zavođenja" imala veliki uspeh, čak 95 odsto. Samo nekoliko puta su mu devojke rekle da "od..be".

Danas, kao penzioner, živi u Španiji u srećnom braku sa drugom suprugom Lizi. Smirio se pored supruge koju naziva "anđeo čuvar".