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Fudbalski klub Koventri angažovao je reprezentativca Gane Kaleba Jirenkija iz danskog Nordsjelanda u transferu vrednom 26 miliona funti, preneo je danas engleski klub.

Dvadesetogodišnji vezista, za kojeg su interesovanje pokazivali i brojni klubovi iz Premijer lige i drugih evropskih prvenstava, potpisao je dugoročni ugovor sa novim članom engleske elite.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Jirenki je prošle sezone proglašen za najboljeg mladog igrača danske Superlige, a uvršten je i u idealni tim prvenstva. Za Nordsjeland je odigrao više od 50 utakmica, dok je za reprezentaciju Gane nastupio 15 puta.

Na Svetskom prvenstvu igrao je na sve četiri utakmice svoje selekcije. Nakon što je postigao gol u prijateljskom meču protiv Velsa uoči turnira, bio je strelac pobedonosnog pogotka protiv Paname u prvom kolu grupne faze, a potom je odigrao svih 90 minuta u remiju bez golova sa Engleskom.

Jirenki je šesto pojačanje trenera Franka Lamparda ovog leta, a Koventri je ukupno potrošio više od 85 miliona funti u aktuelnom prelaznom roku.

"Veoma sam uzbuđen što sam došao u ovaj klub. Čuo sam mnogo lepih stvari i odmah sam stekao pozitivan utisak. Kada sam razgovarao sa trenerom o planovima i stilu igre, shvatio sam da je to ono što mi odgovara. Želim da svakog dana pružam maksimum, da učim od stručnog štaba i saigrača i da naporno radim za ekipu. Takođe sam mnogo slušao o našim navijačima i jedva čekam da zaigram pred njima", rekao je Jirenki.