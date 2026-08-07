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Srpski reprezentativac Saša Lukić napustio je Fulam i karijeru će nastaviti u redovima povratnika u Premijer ligu, Ipsviča. Iskusni vezista uspešno je prošao lekarske preglede i realizovao transfer vredan 10,5 miliona evra, čime je ozvaničio novu etapu u svojoj karijeri.

Ovaj posao doneće finansijsku korist i Partizanu. Naime, prema FIFA pravilima o mehanizmu solidarnosti, klubovi koji su učestvovali u razvoju igrača imaju pravo na procenat od međunarodnog transfera.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pošto je Lukić u omladinskoj školi i prvom timu Partizana proveo period od svoje 13. do 20. godine, crno-belima pripada oko 2,89 odsto od ukupne vrednosti transfera. To znači da će u kasu kluba iz Humske biti uplaćeno približno 304.000 evra na ime naknade za razvoj fudbalera.

Za Partizan je ovo značajan finansijski priliv u trenutku kada klub nastoji da stabilizuje budžet, dok Lukić nastavlja karijeru u Premijer ligi, gde će u dresu Ipsviča pokušati da pomogne novom članu elite u borbi za opstanak.

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