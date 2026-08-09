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Rođena je u jednoj od najpoznatijih sportskih porodica u Srbiji, ali je odabrala da vodi miran i povučen život daleko od reflektora.

U braku sa francuskim automobilskim trkačem Hugom Valenteomizgradila je veliku porodicu, a danas je ponosna majka četvoro dece.

Na društvenim mrežama povremeno deli trenutke iz svakodnevice, pokazujući da joj je porodica na prvom mestu.

Iako je odrasla u jednoj od najpoznatijih sportskih porodica u Srbiji, Anja je odlučila da privatnost sačuva što dalje od očiju javnosti.

Kada objavi fotografije sa suprugom i decom, one redovno privuku veliku pažnju i brojne pozitivne komentare.

Mnogi ističu da uspešno usklađuje porodične obaveze i privatni život, dok joj je uloga majke najveća životna radost.

Danas uživa u porodičnom okruženju, posvećena odrastanju svoje četvoro dece i trenucima koje provodi sa najbližima.

Anja Stojković Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram

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Piksi odlazi Izvor: Kurir