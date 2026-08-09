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Odrasla je u jednoj od najpoznatijih sportskih porodica na Balkanu, ali je vremenom izgradila i sopstveni identitet kroz javne nastupe i prisustvo na društvenim mrežama.

Mlada Viktorija često oduševljava pratioce fotografijama na kojima pokazuje svoj modni ukus, elegantan stil i vedar duh.

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Foto: Pritnscreen/Instagram

Zbog atraktivnog izgleda i samopouzdanog nastupa mnogi je izdvajaju kao jednu od najzapaženijih mladih žena na domaćoj javnoj sceni.

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Foto: Pritnscreen/Instagram

Iako nosi prezime koje je poznato širom sveta, Viktorija je uvek isticala koliko joj znači porodica i koliko je bila vezana za svog oca Sinišu Mihajlovića.

Viktorija Mihajlović sa ocem Foto: Instagram, Pritnscreen, Pritnscreen/Instagram

Danas nastavlja da gradi svoj put, dok svojim pojavljivanjima privlači pažnju javnosti i brojnih pratilaca na društvenim mrežama.

Viktorija Mihajlović Foto: Pritnscreen/Instagram

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Siniša Mihajlović peva pesmu Ljube Aličića Izvor: #instagram/vickymiha