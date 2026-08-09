POSTALA POZNATA ZA NEKOLIKO SEKUNDI: Izneli je sa finala Lige šampiona, a sada je ponovo u centru pažnje
Atraktivna Amerikanka objavila je da se verila, a fotografije sa prstenom izazvale su veliki broj reakcija njenih pratilaca širom sveta.
Šira javnost prvi put je masovno čula za Kinsi Volanski 2019. godine, kada je napravila potez o kojem su pričali svi svetski mediji.
Tokom finala Lige šampiona između Liverpula i Totenhema utrčala je na teren u kupaćem kostimu sa ispisanom reklamnom porukom, čime je preko noći postala internet senzacija.
Nakon tog poteza, njen broj pratilaca na društvenim mrežama naglo je porastao, a Kinsi je nastavila karijeru kao influenserka i model. Putovala je širom sveta, delila trenutke iz privatnog života i gradila prepoznatljiv imidž žene koja privlači pažnju gde god se pojavi.
Danas je, osim po kontroverznom potezu koji ju je proslavio, poznata i po uspehu na društvenim mrežama, a novim poglavljem života – veridbom – ponovo je privukla pažnju javnosti.