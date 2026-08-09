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Atraktivna Amerikanka objavila je da se verila, a fotografije sa prstenom izazvale su veliki broj reakcija njenih pratilaca širom sveta.

Šira javnost prvi put je masovno čula za Kinsi Volanski 2019. godine, kada je napravila potez o kojem su pričali svi svetski mediji.

Tokom finala Lige šampiona između Liverpula i Totenhema utrčala je na teren u kupaćem kostimu sa ispisanom reklamnom porukom, čime je preko noći postala internet senzacija.

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Foto: EPA

Nakon tog poteza, njen broj pratilaca na društvenim mrežama naglo je porastao, a Kinsi je nastavila karijeru kao influenserka i model. Putovala je širom sveta, delila trenutke iz privatnog života i gradila prepoznatljiv imidž žene koja privlači pažnju gde god se pojavi.

Danas je, osim po kontroverznom potezu koji ju je proslavio, poznata i po uspehu na društvenim mrežama, a novim poglavljem života – veridbom – ponovo je privukla pažnju javnosti.

Kinsi Volanski Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Instagram

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