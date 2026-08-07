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Britanski dnevni list "Telegraf" objavio je ekskluzivnu priču o tome da je nekadašnja ljubavnica predsednika Fifa Đanija Infantina isplaćena novcem Uefa.

To se desilo u vreme dok je Infantino bio generalni sekretar Uefa, a radi se o šestocifrenom iznosu.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Neimenovana žena ne samo da je dobila novac nakon ljubavne afere sa Infantinom, već je bila i unapređena tokom veze. Njoj je uplaćen novac sa računa Uefa za opremninu, takođe i za školovanje kako bi išla na master studije u poslovnoj školi.

Uefa se oglasila u petak i potvrdila da je isplata obavljena i da su u Evropskoj fudbalskoj uniji svesni navoda da je osoba koja je dobila novac bila u navodnoj vezi sa Infantinom.

"Svesni smo navoda i možemo da potvrdimo da je osobi o kojoj je reč isplaćena otpremnina, te da su isplaćene i master studije na lokalnoj poslovnoj školi. Isplata je obavljena u skladu sa pravilima koja su tada bila na snazi. Od 2016. godine pravila su promenjena i pooštrena, važe za sve zaposlene u UEFA, na svim nivima i slika su moderne organizacije", rekao je portparol Uefa.

Infantino je u Uefa radio 16 godina, počevši od 2000. godine, ad bi 2016. godine postao prvi čovek Fifa.

Telegraf tvrdi da je Infantino, oženjen i otac četvoro dece, imao navodnu vezu sa ženom zaposlenom u Uefa u vreme kada je bio generalni sekretar. Sagovornici Telegrafa koji su u to vreme radili u Evropskoj kući fudbala svedočili su da se Infantino pobrinuo da joj za odlazak bude isplaćena velika suma novca, kako je navedeno „radi se o najmanje šestocifrenom iznosu“.

Fifa se tim povodom takođe oglasila u petak i navela da nikada nije bilo nikakvih pritužbi na ponašanje Đanija Infantina od strane zaposlenih:

"Predsednik Fifa Đani Infantino odbacuje sve navode i katagorično tvrdi da nisu istinite. Bilo kakve insinuacije o nedoličnom ponašanju i kršenju statuta i pravilnika su zlonamerne. Nijedan zaposleni u Uefa ili Fifa nikada nije podneo žalbu na ponašanje gospodina Infantina jer nikada nije ni postojao razlog za takvo nešto ili bilo kakav incident u koji je bio uključen. Sve akcije u odnosima sa zaposlenima, uključujući i otpremninu pri odlasku uvek su bile sprovedene u skladu sa pravilima“, poručio je portparol Fifa.

Navodno, žena o kojoj je reč prvo je unapređena na mesto menadžera tokom trajanja navodne veze. Opet navodno, tadašnji predsednik Uefa Mišel Platini suočio se sa Infantinom zbog neprimerene veze nakon čega je dogovoreno da će navodna ljubavnica napustiti Uefa uz pozamašnu kompenzaciju.

Uefa je platila i master studije, ukupno 45.000 funti za jednu godinu.

Žena čije ime Telegraf nije objavio je na početku navodne veze sa Infantinom bila na administrativnoj poziciji, ali je naknadno unapređena. Kada je dogovoren njen odlazak iz Uefa, Infantino je navodno koristeći svoje veze uspeo da joj obezbedi unosan posao u istom polju.

Telegraf navodi i da je Infantino svojoj navodnoj ljubavnici obezbedio unapređenje i povećanje plate od 30 posto, kao i da je ona mesečno zarađivala 147.000 funti. Navodno, kolegama je u to vreme bilo čudno što je dobila i unapređenje i povećanje plate i već tada su postojale sumnje.

Telegraf tvrdi da je razgovarao sa većim brojem svedoka te da je jedan od njih rekao:

„Napravio je veliku grešku koja ga je zamalo koštala karijere. Ljudi su govorili Platiniju šta se dešava. Govorili su mu da mora da ga otpusti“.

Drugi je naveo da se Platini suočio sa Infantinom te da mu je rekao: „Ti ili ona? i da je Infantino rekao da će ona otići, nakon čega je ona i napustila Uefa“.

Telegraf je zatražio i komentar od Mišela Platinija, ali on se nije oglasio.