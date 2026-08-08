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Jedan od onih poslova koji se sklapaju daleko od očiju javnosti i u potpunoj tajnosti dobio je svoj epilog. U noći za nama odjeknula je prava transfer bomba - Fabricio Romano je pod oznakom "ekskluzivno" lansirao vest da je Ronald Arauho novi fudbaler Liverpula!

Iako se poslednjih nedelja Redsi nisu zvanično pominjali kao kandidati za potpis urugvajskog štopera, nepredviđene okolnosti su natreale upravu engleskog giganta na brzu reakciju. Ključni moment dogodio se krajem jula kada se povredio Džo Gomez, pa je sportski direktor Ričard Hjuz morao ekspresno da pronađe kvalitetno rešenje u odbrani.

Prema informacijama italijanskog novinara, sa Barselonom je dogovorena jednogodišnja pozajmica do kraja sezone, uz opciju otkupa ugovora. Finansijski detalji potencijalnog trajnog transfera za sada još uvek nisu poznati.

1/5 Vidi galeriju Ronald Arauho Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbrana Liverpula na staklenim nogama

Dolasak Arauha zapravo predstavlja iznuđen, ali izuzetno kvalitetan potez uprave sa Enfilda. Defanzivna linija Liverpula pretrpela je ozbiljne udarce u proteklom periodu:

Ibrahima Konate je kao slobodan igrač pojačao Real Madrid.

Žeremi Žake, plaćen sa velikim očekivanjima, još uvek ulazi u pravu takmičarsku formu.

Đovani Leoni se tek vraća treninzima posle teške povrede kolena zbog koje je propustio kompletnu prošlu sezonu.

Džo Gomez je 30. jula na pripremnoj utakmici doživeo povredu mišića, pa ga očekuje pauza na startu šampionata.

Od depresije do šampionske titule

Urugvajski reprezentativac izrasće u ogromno pojačanje za tim, uzimajući u obzir njegovo bogato iskustvo sa najveće scene. Prethodna sezona za Arauha bila je izuzetno izazovna na privatnom planu jer se borio sa depresijom, ali je uprkos tome uspeo da zabeleži skoro 40 nastupa u svim takmičenjima. Bio je jedan od ključnih faktora u osvajanju La Lige sa 24 odigrana meča i tri postignuta gola, dok je u Ligi šampiona upisao još 10 utakmica.

Arauho je član Katalonaca još od 2019. godine, kada je stigao iz matčnog Boston Rivera za skromnih 1,7 miliona evra (uz 3,5 miliona kroz bonuse). Iako sa Barselonom ima važeći ugovor čak do 2031. godine, sve izvesnije deluje da bi Enfild mogao da postane njegov trajni dom već narednog leta.

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