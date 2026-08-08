Popularni Mogli bio je novi gost emisije "Na kafi sa Grafosom" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama...
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FUDBALER, GLUMAC, PEVAČ... ISTI, POSEBAN, SLOBODAN, SAMO SVOJ! Ivan Lakićević Mogli - čovek iz sveta fudbala koji ruši sve stereotipe! (VIDEO)
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Ivan Lakićević dobro je poznato lice u svetu fudbala i ostavio je dubok trag nastupajući za mlađe kategorije Zvezde, a zatim Donji Srem, Vojvodinu, Đenovu, Veneciju, Ređinu, Železničar, Novi Pazar i sada Grafičar.
Ivan Lakićević Mogli u dresu Grafičara Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Pored toga što je odličan fudbaler, popularni Mogli čovek je iz sveta fudbala koji ruši sve stereotipe. On je fudbaler, ali i glumac, pevač, ljubitelj književnosti... Ili, jednostavno - isti, poseban, slobodan, samo svoj.
Bio je Lakićević novi gost emisije "Na kafi sa Grafosom" u produkciji Grafičara, kluba za koji sada nastupa i otvorio je dušu o brojnim zanimljivim temama. Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem snimku:
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