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Partizan je odložio svoj prvenstveni susret četvrtog kola Superlige Srbije protiv niškog Radničkog kako bi rasteretio ekipu pred naporno i daleko putovanje u Kazahstan. Danas slične vesti stižu i iz tabora njihovog protivnika.

Iz Premijer lige Kazahstana zvanično je potvrđeno da se utakmica 21. kola između Tobola i Kajsara, koja je bila zakazana za nedelju, odlaže do daljeg. Novi termin odigravanja biće naknadno saopšten.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Razlog za ovaj potez je identičan - želja Tobola da u potpunosti rastereti igrački kadar pred revanš meč kvalifikacija. Iako je Partizan u prvom duelu u Humskoj ostvario ubedljivu pobedu rezultatom 3:0, Kazahstanci ovim potezom jasno poručuju da se još uvek nisu predali i da sa maksimalnim fokusom ulaze u revanš u borbi za plasman u plej-of, te to može da zabrine sve u Partizanu.

Za izabranike u crno-belim dresovima ovo je jasan signal da u revanšu ne sme biti nikakvog opuštanja.

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