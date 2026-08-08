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Ono o čemu se danima spekulisalo u sportskim krugovima, večeras je dobilo i zvaničnu potvrdu - Samed Baždar je novi fudbaler belgijskog Sent Trudena.

Belgijski klub je putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama predstavio 22-godišnjeg napadača kao novo pojačanje u napadu, uz poruku da je reprezentativac Bosne i Hercegovine zadužio dres sa brojem devet. Baždar je sa novim klubom parafirao višegodišnju saradnju.

Nova faza u karijeri

Podsećanja radi, talentovani špic je fudbalsku afirmaciju stekao u beogradskom Partizanu, odakle je 2024. godine ostvario transfer u špansku Saragosu.

Drugi deo prošle sezone proveo je na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji, a po isteku tog aranžmana u junu razdužio je opremu španskog tima. Raskidom saradnje sa Saragosom ponikla je prilika za novi izazov, pa će Baždar karijeru nastaviti u elitnom rangu belgijskog fudbala.

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