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Dva lica Partizana videli smo na startu nove sezone! Dok u Super ligi štuca (dva kiksa u tri kola), ekipa pod komandom Saše Ilića na evropskoj sceni deluje više nego korektno.

Pobede nad UNA Štrasenom (4:0, 1:0) i trijumf nad Tobolom u Humskoj (3:0) sačuvali su maksimalan učinak i perfektnu gol-razliku ovog leta.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kada se podvuče crta, dolazimo do jednog paradoksa koji će sve baciti u nevericu - crno-beli su na poslednjih devet evropskih utakmica (računajući i prošlu sezonu) upisali čak sedam pobeda, ali nisu uspeli da pregrme kvalifikacije.

Međutim, prošlogodišnje iskustvo poziva na oprez. Uprkos odličnim rezultatima - eliminaciji Oleksandrije (2:0, 4:0) i revanš pobedi nad Hibernijanom u Škotskoj (3:1) - Partizan je ostao bez grupne faze Lige konferencija zbog poraza u Beogradu od Škota (0:2) i primljenog gola u produžetku revanša koji se na kraju završio 3:2. Prethodno ih je i AEK iz Larnake zaustavio u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon penal-drame. Bilo je 1:0 za AEK i 2:1 za Partizan, ali crno-beli nisu imali sreće u penal seriji.

Pred crno-belima je sada jasan zadatak: potvrditi prolaz protiv Tobola u revanšu, a zatim dokazati da su naučili lekcije iz prošlosti. Jer u potencijalnom plej-ofu čeka prepreka najviše klase - španski Hetafe.

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