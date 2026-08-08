Slušaj vest

Iako početak u Super ligi Srbije nije prošao po idealnom scenariju za fudbalere Partizana, sa četiri sakupljena boda u uvodna tri kola, izabranici crno-belih na međunarodnoj sceni pružaju sasvim drugo lice. Ubedljivom pobedom nad Tobolom od 3:0 u prvoj utakmici, tim iz Humske zakoračio je jednom nogom u sam plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pred revanš u Kazahstanu naredne sedmice uloge su prilično jasne, a ukoliko ne bude neprijatnih iznenađenja, crno-bele na poslednjem stepeniku pred grupnu fazu očekuje privlačan i zahtevan dvomeč protiv španskog Hetafea.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Samo 10 klubova ima maksimalan učinak

Ono što posebno navijačima daje razlog za ponos jeste činjenica da je Partizan ušao u izuzetno probrano evropsko društvo. Kada se obuhvate sva tri UEFA takmičenja (kvalifikacije za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija), samo deset klubova sa više od jednog odigranog meča trenitno ima maksimalan učinak.

Pored Beograđana, sve tri pobede od starta evropske odiseje zabeležili su još samo:

Ajaks (Holandija)

Bešiktaš (Turska)

Braga (Portugal)

Rapid Beč i Austrija Beč (Austrija)

Lugano (Švajcarska)

Rijeka (Hrvatska)

Apolon Limasol (Kipar)

Auda (Letonija)

Partizanov niz počeo je u drugom kolu kvalifikacija, gde je savladana Una Štrasen iz Luksemburga – ubedljivih 4:0 u Beogradu i rutinskih 1:0 u gostima - da bi se serija nastavila slavljem protiv Tobola.

Benefiti za ceo srpski fudbal

Pored rezultatskog uspeha i podizanja samopouzdanja, ove pobede imaju i širi značaj. Svaki trijumf Partizana doneo je po 0.500 bodova za nacionalni koeficijent, što znači da su crno-beli do sada Srbiji prihodovali ukupno 1.500 bodova.

Jačanje nacionalnog koeficijenta direktno utiče na povoljniji start i lakši put svih domaćih predstavnika u narednim evropskim sezonama - benefit od ove serije imaće ne samo Partizan, već i Crvena zvezda, Vojvodina, Čukarički, Železničar i ostali srpski klubovi koji pretenduju na izlazak u Evropu.

BONUS VIDEO: