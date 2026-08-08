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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena i njegova dugogodišnja partnerka Georgina Rodrigez pripremaju venčanje, čime će svoju višegodišnju vezu ozvaničiti pred porodicom, prijateljima i brojnim poznatim gostima.

Svečanost bi trebalo da bude održana u istorijskoj katedrali u Funšalu, na ostrvu Madeira, nedaleko od Ronaldovog rodnog mesta, dok je za nastavak proslave predviđen luksuzni Savoj Palas, jedan od najpoznatijih hotela na ovom ostrvu.

Gostima će, prema najavama, biti obezbeđen vrhunski tretman, a čitav događaj organizovan je na nivou koji odgovara statusu jednog od najpoznatijih sportskih parova na svetu.

1/6 Vidi galeriju Katedrala i hotel u kojem će se venčati Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Poseban deo ovog velikog dana biće njihova porodica. Ronaldo je u zajednički život sa Georginom ušao kao otac Kristijana Ronalda Juniora i blizanaca Eve i Matea. Sa Georginom je kasnije dobio ćerku Alanu Martinu, dok je 2022. godine na svet došla i Bela Esmeralda. Njihov sin blizanac Anhel, nažalost, preminuo je prilikom porođaja.

Upravo zbog toga će porodica imati posebno mesto tokom njihovog velikog dana, a venčanje na Madeiri biće kruna veze koja je počela pre skoro deset godina.

Kako su se upoznali Kristijano Ronaldo i Georgina?

Njihova ljubavna priča počela je sasvim slučajno u Madridu 2016. godine. Georgina je tada radila kao prodavačica u butiku modne kuće jednog poznatog svetskog brenda, a jedan običan radni dan pretvorio se u trenutak koji će joj promeniti život.

Prema njenom kasnijem svedočenju, tog dana je trebalo da završi smenu, ali ju je kolega zamolio da ostane još malo kako bi pomogla jednom klijentu. Upravo tada se u prodavnici pojavio Ronaldo sa sinom Kristijanom Juniorom i prijateljima.

1/35 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez na jahti Foto: Profimedia

Njihov prvi susret bio je kratak, ali je očigledno ostavio snažan utisak na oboje. Georgina je kasnije govorila da je bila veoma stidljiva, dok je Ronaldo njihov prvi susret opisao kao trenutak kada je odmah primetio da između njih postoji nešto posebno.

Nisu, međutim, odmah postali par. Nakon susreta u buriku ponovo su se sreli na jednom događaju, gde su imali priliku da razgovaraju u opuštenijoj atmosferi. Upravo tada počelo je njihovo zbližavanje, a ubrzo su usledili i prvi zajednički izlasci.

Njihova veza je u početku bila daleko od očiju javnosti. Prve fotografije para pojavile su se krajem 2016. godine, a nekoliko meseci kasnije Ronaldo i Georgina pojavili su se zajedno na dodeli FIFA nagrada u Cirihu, čime je njihova veza praktično postala javna.

Od tada su prošli kroz brojne promene, selidbe i velike životne trenutke, ali su ostali zajedno. Njihova priča od slučajnog susreta u madridskom butiku stigla je do jedne od najpoznatijih porodica u svetu sporta i zabave.

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