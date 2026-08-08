Slušaj vest

Sudija Miroslav Milenković je napadnut posle utakmice 1. kola Prve lige Srbije u kojoj je Metalac kao gost pobedio Jedinstvo rezultatom 1:0.

Kako navodi "Sport klub" sudiju iz Beograda je odgurnula osoba koja nije imala dozvolu za ulazak u restriktivan prostor. Radi se o Predragu Ristoviću, nekadašnjem golmanu.

Naime, nakon utakmice je došlo do sukoba fudbalera, a rezervni golman Jedinstva Merdan Ganić je dobio crveni karton. Ristović je tada, posle verbalnog sukoba, odgurnuo sudiju, otkrili su svedoci, a srećom, od celog incidenta nije nastao još veći problem.

Službena lica su prijavila incident.

Ristović nije bio prijavevljen u zapisniku utakmice, što znači da nije imao dozvolu da se nađe na mestu na kojem je napao arbitra iako je bio obučen u trenerku Jedinstva.

Predrag Ristović je imao prilično kvalitetnu karijeru koja je započela u Loznici. Od 1997. do 2001. godine je branio za Zemun, a naredne sezone je bio član Moskovskog Spartaka pre nego što se vratio u Srbiju gde je branio za Rad i Obilić. Najviše utakmica je odigrao u dresu Antverpa čiji je član bio od 2005. do 2009. godine, a branio je još za belgijske klubove Lijež, Kapelen, Sint Job i Herento.

Za reprezentaciju Jugoslavije je zabeležio jedan nastup i to je bila oproštajna utakmica Dragana Stojkovića Piksija u Oiti protiv Japana 2001. godine.