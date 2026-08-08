IZ PARI SEN ŽERMENA U ZAGREBAČKI DINAMO! Neočekivani transfer u komšiluku!
Zagrebački Dinamo ponovo je napravio zanimljiv potez na tržištu - novi član hrvatskog šampiona postao je 19-godišnji francuski fudbaler Noa Nsoki.
Mladi ofanzivac stiže iz redova Pari Sen Žermena bez obeštećenja, ali uz poseban dogovor dva kluba. Iako je Dinamo prvobitno nudio oko 700.000 evra i 10% od naredne prodaje, Parižani su to odbili i insistirali na drugačijem modelu. Na kraju je dogovoreno da PSŽ pusti igrač bez odštete, ali uz pravo na 50 odsto od njegovog sledećeg transfera.
Ko je Noa Nsoki?
Glavna pozicija: Levo krilo (pokriva više pozicija u napadu)
Datum rođenja: 20. februar 2007. godine (Francuska)
Karijera: Član PSŽ-a od 2020. godine
Tržišna vrednost (Transfermarkt): Oko 1.000.000 evra
Iako je prošle sezone redovno trenirao sa prvim timom Parižana i zabeležio dva zvanična nastupa za seniorski sastav, paklena konkurencija na krilnim pozicijama naterala ga je na promenu sredine.
Dolazak na Maksimir za talentovanog Francuza predstavlja idealnu priliku za uskočiti u prvi plan i osigurati kontinuitet i veću minutažu u seniorskom fudbalu.
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