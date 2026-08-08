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Kako saznaje italijanski Il Matino, a prenose i turski mediji, čelnici Fenerbahčea su se u potpunosti okrenuli Romeluu Lukakuu. Turski velikan je u očajničkoj potrazi za klasičnom "devetkom", a s obzirom na to da je Benfika odbila sve nalete za razigranog grčkog golgetera, izbor je pao na snažnog Belgijanca.

Lukaku, sa svoje strane, traži dvogodišnji ugovor koji bi mu poslužio kao poslednji veliki angažman u evropskom fudbalu pre planiranog povratka u matični Anderleht.

Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

U čemu je problem oko transfera?

Ipak, realizacija posla neće ići tako glatko. Fenerbahče je spreman da ponudi između 6 i 7 miliona evra, ali ta cifra ne zadovoljava Napoli.

Razlog leži u klauzuli iz ugovora:

Čelsiju ide čak 40% od naredne prodaje Lukakua.

Napoli ga je pre dve sezone platio tri puta više.

Zbog toga klub sa juga Italije ne želi ni da sedne za sto za ponudu manju od 10 miliona evra.

Situacija u Istanbulu je jasna - "devetka" im je prekopotrebna za napad na trofeje, ali će za potpis iskrenog golgetera morati da odreše kesu znatno više nego što su prvobitno planirali.

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