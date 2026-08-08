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Dušan Vlahović već neko vreme nalazi se na listi želja Bešiktaša, dok je sada u priču uključen i Vanja Milinković-Savić.

Sudbina srpskog golmana mogla bi da bude povezana sa dešavanjima u Fenerbahčeu. Turski velikan razmatra opcije na poziciji golmana, a Milinković-Savić se pominje kao potencijalno rešenje ukoliko Ederson napusti klub.

Prema informacijama koje stižu iz Italije, Fenerbahče je već pokazao interesovanje za čuvara mreže Napolija. Milinković-Savić je prošlu sezonu proveo u ovom klubu, ali njegova pozicija u timu nije potpuno sigurna, posebno nakon promene trenera.

1/5 Vidi galeriju Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Napoli je angažovao Masimilijana Alegrija, koji je preuzeo ekipu, a novi stručni štab navodno razmatra mogućnost da Aleks Meret dobije ulogu prvog golmana. To bi moglo da otvori vrata za odlazak srpskog reprezentativca.

Ukoliko Ederson zaista napusti Fenerbahče, Milinković-Savić bi mogao da bude jedan od kandidata za njegovog naslednika. Njegovo iskustvo, kvalitet i poznavanje vrhunskog fudbala učinili bi ga veoma zanimljivom opcijom za klub iz Istanbula.

Istovremeno, na drugoj strani grada već duže vreme postoji interesovanje za Dušana Vlahovića. Bešiktaš je među klubovima koji prate situaciju oko bivšeg napadača Juventusa.

Vlahović je već neko vreme bez kluba, a eventualni odlazak u Tursku bi otvorio mogućnost da dvojica reprezentativaca Srbije naredne sezone igraju u istom gradu, iako bi nosili dresove različitih klubova.

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