Navijači Dinamo Zagreba su napravili sačekušu na aerodromu u svom gradu, usledila je žestoka tuča.
ŽESTOKO
BRUTALNA TUČA HULIGANA NA ZAGREBAČKOM AERODROMU! Bed Blu Bojsi napravili strašnu sačekušu, navijači padali po automobilima! (VIDEO)
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Prema pisanju hrvatskih medija, na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" došlo je do velikog incidenta i tuče između navijača Dinama i splitskog Hajduka.
Kako se navodi, navijači kluba iz prestonice Hrvatske su napravili sačekušu pristalicama najvećeg rivala.
Bed Blu Bojsi su sačekali Torcidu koja se vraćala sa evropskog gostovanja iz Litvanije i tada je došlo do žestoke tuče.
U sukobu je učestvovalo oko 50 navijača, a neki od njih su padali po automobilima koji su se našli u blizini.
Policija nije bila prisutna i do sada nema informacije o tome da li je neko ozbiljnije povređen ili priveden.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak tuče:
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