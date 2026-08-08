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Prema pisanju hrvatskih medija, na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" došlo je do velikog incidenta i tuče između navijača Dinama i splitskog Hajduka.

Kako se navodi, navijači kluba iz prestonice Hrvatske su napravili sačekušu pristalicama najvećeg rivala.

Bed Blu Bojsi su sačekali Torcidu koja se vraćala sa evropskog gostovanja iz Litvanije i tada je došlo do žestoke tuče.

U sukobu je učestvovalo oko 50 navijača, a neki od njih su padali po automobilima koji su se našli u blizini.

Policija nije bila prisutna i do sada nema informacije o tome da li je neko ozbiljnije povređen ili priveden.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak tuče:

Bonus video: