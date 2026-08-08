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Feran Tores je prelomio - njegova naredna destinacija je Pari Sen Žermen!

Kako ekskluzivno prenosi španska Marka, Barselona i PSŽ postigli su konačan dogovor o transferu 24-godišnjeg krilnog napadača. Tores će se preseliti na "Park prinčeva" u poslu vrednom blizu 50.000.000 evra.

Kako je tekao dogovor?

Šampioni Francuske su prvobitno poslali ponudu od 40 miliona evra, što je uprava Barselone glatko odbila, insistirajući na dodatnih 10 miliona. Parižani su ubrzo popravili uslove i kroz garantovani iznos i bonuse dostigli traženu sumu, čime je transfer dobio zeleno svetlo.

Sam fudbaler je još ranije ugovorio lične uslove sa PSŽ-om. Iako tačne brojke i dalje drže u tajnosti, poznato je da ga u Parizu čeka znatno veća plata od one koju je zarađivao u Kataloniji.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Zbog čega je Barsa pristala na prodaju?

Tores je ušao u poslednju godinu ugovora sa Barselonom i nije pokazivao želju da potpiše novi. Kako bi sprečili scenario u kom igrač narednog leta napušta klub potpuno besplatno, Katalonci su odlučili da reaguju na vreme i inkasiraju ozbiljan novac.

Egzodus sa "Kamp Noua" se nastavlja

Odlazak Toresa na Park prinčeva, uz nedavni transfer Ronalda Arauha u Liverpul, nije jedini posao koji Barselona trenutno privodi kraju.

Da se u klubu sprema još odlazaka, potvrdio je i spisak igrača za večerašnji trougao turnir protiv Udinezea i Notingem Foresta. Sa njega su u poslednji čas izostavljeni Mark Kasado i mladi Roni Bardži, za koje se očekuje da u narednim danima takođe zvanično realizuju svoje transfere.

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