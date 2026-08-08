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Uz njega je od početka bio njegov otac Horhe Mesi koji je preminuo u petak uveče u jednoj bolnici u Rozariju.

Horhe je bio mnogo više od roditelja. Bio je čovek koji je vodio računa o svemu što se dešavalo iza kulisa, donosio važne odluke i pokušavao da svom sinu obezbedi najbolje moguće uslove za razvoj. Dok je Lionel svojim talentom osvajao fudbalske terene, njegov otac se borio sa problemima koje javnost gotovo nikada nije videla.

Jedan od najvećih izazova pojavili su se još u Lionelovim dečačkim danima. Kao član omladinske škole Njuels Old Bojsa, Leo Mesi je morao da dobija neophodnu medicinsku terapiju. Hose je pokušavao da pronađe način da njegov sin nastavi lečenje, ali podrška u Argentini nije bila dovoljna.

Zato je počeo da traži drugo rešenje.

Najpre je pokušao da dogovori prelazak u River Plejt, ali pregovori nisu završeni uspešno. Tada se otvorila potpuno drugačija mogućnost - Barselona.

1/6 Vidi galeriju Horhe Mesi i Lionel Mesi Foto: Alfonso Jimenez / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, DPPI/Mehdi Taamallah/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Horhe je bio spreman da rizikuje i zajedno sa sinom ode hiljadama kilometara daleko od kuće. Dogovor sa Barselonom bio je ključan jer je klub, osim prilike da Lionel nastavi fudbalski razvoj, mogao da mu obezbedi i neophodno lečenje.

Tako je 13-godišnji Mesi krenuo putem koji će mu promeniti život.

Međutim, početak u Španiji nije bio jednostavan. Porodica se teško prilagođavala na novu sredinu, a Lionel je prolazio kroz period nesigurnosti. U jednom trenutku postojala je mogućnost da se sve prekine.

Ipak, mladi Mesi nije želeo da odustane.

Horhe je tada doneo odluku da ostane uz njega. Dok se ostatak porodice vratio u Rozario, otac je ostao sa Lionelom u Barseloni i bio mu oslonac tokom najtežeg perioda.

Godinama kasnije, sam Lionel je opisao koliko mu je ta podrška značila.

"Moj otac je uvek bio uz mene. Prošli smo kroz mnogo loših stvari. Nekada bih se zaključao u sobu da plačem sam, a on bi radio isto, a da ja to ne vidim. Pretvarali smo se da smo obojica dobro, ali nismo bili. Otac me je pitao šta želim da uradim, da li želim da nastavim ili da se vratimo. Ja sam želeo da nastavim i on je ostao sa mnom".

Te reči možda najbolje opisuju odnos koji je postojao između njih.

Horhe nije bio samo otac. Postao je savetnik, menadžer i čovek koji je brinuo o poslovima svog sina kada je Lionel počeo da postaje svetska zvezda.

Ali nikada nije zaboravio da je ispred njega pre svega bio njegov sin.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U intervjuu iz 2007. godine, dok je Lionel već počinjao da osvaja fudbalski svet, Horhe mu je pred kamerama uputio poruku koja je pokazala šta mu je bilo najvažnije:

"Ti veoma dobro znaš da smo prošli kroz mnogo lepih, ali i ne tako lepih trenutaka. Kada govorimo o tim ne tako dobrim vremenima, znaš da iz njih uvek izlazimo jači i želimo da tako bude i ubuduće, jer nam to pomaže da budemo snažniji pred životom i pomaže ti da budeš ono što jesi, jer verujem da si, pre svega, odlična osoba".

I upravo tu se možda krije suština njihovog odnosa.

Dok je svet u Mesiju gledao buduću fudbalsku ikonu, njegov otac je u njemu i dalje video dečaka iz Rozarija koji je samo želeo priliku da igra fudbal.

Kasnije je Horhe preuzeo i pregovore sa velikim kompanijama, postavši važna figura iza stvaranja Mesijevog globalnog brenda. Ipak, njegov najveći doprinos dogodio se mnogo ranijem, u danima kada još niko nije mogao da zna šta će Lionel postati.

Od Rozarija do Barselone, od dečaka koji je morao da se bori za nastavak lečenja do osvajača najvećih trofeja, Horhe Mesi je bio uz svog sina.

I zato priča o Lionelu Mesiju nije samo priča o talentu, radu i fudbalskim uspesima. To je i priča o porodici koja je bila spremna da rizikuje sve kako bi jednom dečaku pružila priliku da ostvari svoj san.

Kurir sport/Infobae

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01:13 Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport

Pre nego što je Lionel Mesi postao jedan od najvećih fudbalera svih vremena, bio je samo dečak iz Rosarija sa velikim snom i problemom koji je mogao da promeni čitav njegov život.

Uz njega je od početka bio njegov otac Horhe Mesi.

Horhe je bio mnogo više od roditelja. Bio je čovek koji je vodio računa o svemu što se dešavalo iza kulisa, donosio važne odluke i pokušavao da svom sinu obezbedi najbolje moguće uslove za razvoj. Dok je Lionel svojim talentom osvajao fudbalske terene, njegov otac se borio sa problemima koje javnost gotovo nikada nije videla.

Jedan od najvećih izazova pojavili su se još u Lionelovim dečačkim danima. Kao član omladinske škole Njuels Old Bojsa, Mesi je morao da dobija neophodnu medicinsku terapiju. Hose je pokušavao da pronađe način da njegov sin nastavi lečenje, ali podrška u Argentini nije bila dovoljna.

Zato je počeo da traži drugo rešenje.

Najpre je pokušao da dogovori prelazak u River Plejt, ali pregovori nisu završeni uspešno. Tada se otvorila potpuno drugačija mogućnost - Barselona.

Horhe je bio spreman da rizikuje i zajedno sa sinom ode hiljadama kilometara daleko od kuće. Dogovor sa Barselonom bio je ključan jer je klub, osim prilike da Lionel nastavi fudbalski razvoj, mogao da mu obezbedi i neophodno lečenje.

Tako je 13-godišnji Mesi krenuo putem koji će mu promeniti život.

Međutim, početak u Španiji nije bio jednostavan. Porodica se teško prilagođavala na novu sredinu, a Lionel je prolazio kroz period nesigurnosti. U jednom trenutku postojala je mogućnost da se sve prekine.

Ipak, mladi Mesi nije želeo da odustane.

Horhe je tada doneo odluku da ostane uz njega. Dok se ostatak porodice vratio u Rozario, otac je ostao sa Lionelom u Barseloni i bio mu oslonac tokom najtežeg perioda.

Godinama kasnije, sam Lionel je opisao koliko mu je ta podrška značila.

"Moj otac je uvek bio uz mene. Prošli smo kroz mnogo loših stvari. Nekada bih se zaključao u sobu da plačem sam, a on bi radio isto, a da ja to ne vidim. Pretvarali smo se da smo obojica dobro, ali nismo bili. Otac me je pitao šta želim da uradim, da li želim da nastavim ili da se vratimo. Ja sam želeo da nastavim i on je ostao sa mnom".

Te reči možda najbolje opisuju odnos koji je postojao između njih.

Horhe nije bio samo otac. Postao je savetnik, menadžer i čovek koji je brinuo o poslovima svog sina kada je Lionel počeo da postaje svetska zvezda.

Ali nikada nije zaboravio da je ispred njega pre svega bio njegov sin.

U intervjuu iz 2007. godine, dok je Lionel već počinjao da osvaja fudbalski svet, Horhe mu je pred kamerama uputio poruku koja je pokazala šta mu je bilo najvažnije:

"Ti veoma dobro znaš da smo prošli kroz mnogo lepih, ali i ne tako lepih trenutaka. Kada govorimo o tim ne tako dobrim vremenima, znaš da iz njih uvek izlazimo jači i želimo da tako bude i ubuduće, jer nam to pomaže da budemo snažniji pred životom i pomaže ti da budeš ono što jesi, jer verujem da si, pre svega, odlična osoba".

I upravo tu se možda krije suština njihovog odnosa.

Dok je svet u Mesiju gledao buduću fudbalsku ikonu, njegov otac je u njemu i dalje video dečaka iz Rozarija koji je samo želeo priliku da igra fudbal.

Kasnije je Horhe preuzeo i pregovore sa velikim kompanijama, postavši važna figura iza stvaranja Mesijevog globalnog brenda. Ipak, njegov najveći doprinos dogodio se mnogo ranijem, u danima kada još niko nije mogao da zna šta će Lionel postati.

Od Rozarija do Barselone, od dečaka koji je morao da se bori za nastavak lečenja do osvajača najvećih trofeja, Horhe Mesi je bio uz svog sina.