Čak 1:11 gol-razlika na startu sezone u uvodne tri utakmice jasan je indikator da će poznati trener morati još da radi ne bi li uspeo da tim digne na noge.

Do tada, obrazi će mu brideti, što se da naslutiti posle izjave koja je usledila nakon ovonedeljnog debakla od 4:0 u meču protiv Rostova.

"Sada nema nikakvog opravdanja, sramota me je kako je tim izgledao na terenu, delovalo je kao da uopšte nismo radili naporno na treningu. Bio je vidan nedostatak želje, agresije i borbenosti, što su osnove za taktički i tehnički uspeh. Želeo bih da se izvinim navijačima Akrona, jer znam koliko su uznemireni. Nikada ne izlazim pred navijače. Ne zato što ih ne poštujem, već zato što je to moj princip", kazao je Blagojević, čiji tim će u subotu od 17 sati odmeriti snage protiv Lokomotive u Moskvi.