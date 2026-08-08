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Brazilac Bruno Gimaraeš (28) je potpisao ugovor i zadužio opremu aktuelnog šampiona Premijer lige.

Gimaraeš je tokom prethodnih pet sezona igrao za Njukasl sa kojim je imao aktivan ugovor, a Arsenal je, prema određenim informacijama, samo za obeštećenje izdvojio preko 85 miliona evra.

Standardni reprezentativac Brazila koji je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu upisao četiri asistencije je zvanično predstavljen u novom klubu kojem će pokušati da pomogne da nastavi da beleži veoma dobre rezultate.

"Bruno je igrač sa odličnim mentalitetom i velikim kvalitetom. Doneće snažno liderstvo našoj ekipi. Njegovim dolaskom dodatno jačamo srce našeg tima", rekao je Andrea Berta, sportski direktor Arsenala.

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