Fudbalski klub Arsenal je ozvaničio veliki transfer pred početak sezone.
TRANSFER
ZVANIČNO - ARSENAL DOVEO JEDNO OD NAJVEĆIH POJAČANJA IKADA! Za Brazilca plaćena ozbiljna suma novca!
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Brazilac Bruno Gimaraeš (28) je potpisao ugovor i zadužio opremu aktuelnog šampiona Premijer lige.
Gimaraeš je tokom prethodnih pet sezona igrao za Njukasl sa kojim je imao aktivan ugovor, a Arsenal je, prema određenim informacijama, samo za obeštećenje izdvojio preko 85 miliona evra.
Standardni reprezentativac Brazila koji je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu upisao četiri asistencije je zvanično predstavljen u novom klubu kojem će pokušati da pomogne da nastavi da beleži veoma dobre rezultate.
"Bruno je igrač sa odličnim mentalitetom i velikim kvalitetom. Doneće snažno liderstvo našoj ekipi. Njegovim dolaskom dodatno jačamo srce našeg tima", rekao je Andrea Berta, sportski direktor Arsenala.
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