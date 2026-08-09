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Brojni izvori potvrdili su da je dogovor pao, Aston Vila će za Ruđerijev transfer platiti 20.000.000 evra.

Ruđeri je u Atletiko Madrid stigao prošlog leta, a iako je bio standardan sa čak 47 utakmica u svim takmičenjima, trener Dijego Simeone i klub su odlučili da ga prodaju.

Ne treba zaboraviti da je Atletiko na poziciji levog beka doveo Alehandra Grimalda, pa je i Italijan očigledno procenio da je pravi trenutak za transfer.

Ruđeri će biti zamena za Luku Dinja, koji je prešao u Pari Sen Žermen, pa je Unaj Emeri dobio još jedno dobro pojačanje.

Inače, Atletiko je napustio i Nahuel Molina koji ide u Romu, a kako je i Klemen Lengle otišao u Benfiku, očekuje se da Simeone dodatno pojača odbranu.

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