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Tomas Handel mogao bi uskoro da napusti Crvenu zvezdu, pošto je za njegove usluge ozbiljno zainteresovana moskovska Lokomotiva.

Kako prenosi ruski novinar Pšemek Semenjak, portugalski vezista nalazi se na transfer listi srpskog šampiona.

1/12 Vidi galeriju Tomas Handel u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ruski klub je spreman da plati 500.000 evra, uz opciju otkupa ugovora narednog leta.Prema istom izvoru, pregovori bi uskoro mogli da budu završeni. Ipak, za sada nema potvrde da je dogovor postignut.

Handel je na Marakanu stigao prošlog leta. Prethodno je pružao odlične partije u dresu Vitorije Gimaraeš, zbog čega je najavljen kao veliko pojačanje Crvene zvezde.

Shodno velikim očekivanjima, Handel nije pružio ono što se od njega očekivalo...

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