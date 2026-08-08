Trener Zvezde Dejan Stanković je posle meča rekao da su mnogim njegovim igračima misli uveliko na utorku i revanšu protiv Ber Ševe, ali je iskoristio priliku da ponovo reaguje na kritike i da preuzme krivicu na sebe uz molbu da se igrači ostave na miru.

- Sastavni deo igre crveni karton i dobra rekcija naša posle toga. Ali treba izaći iz tog utorka i spremiti se za taj utorak drugi, dosta igrača je iz rotacije ušlo, nisu igrali dugo, moraju da budu mirniji, samo je fudbal u pitanju, oni znaju da igraju fudbal, samo ti odabiri i mirnoća treba da budu bolji, energetski smo bili dobri, ali šta smo prošli sve poslednjih nekoliko dana zbog fudbala, neka ide sve na moja leđa, ona su mnogo šira od njihovih, neka ostave momke na miru. Svima nam je glava već na utorku, uz dužno poštovanje Novom Pazaru. Došli su kao i svi koji dođu na Marakanu, da odigraju dobar meč i pokažu se dobro - rekao je Dejan Stanković i onda se osvrnuo i na navijanje Delija.