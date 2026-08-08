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Fudbaleri Hetafea odigrali su 1:1 protiv Totenhema u prijateljskoj utakmici koja je poslužila kao svojevrsna generalna proba za ekipu iz predgrađa Madrida pred početak takmičarskih obaveza.

Zanimljivo je da je poluvreme trajalo 35, umesto uobičajenih 45 minuta, ali je i takav format bio dovoljan da Hetafe pokaže zbog čega će predstavljati izuzetno zahtevan izazov za Partizan, ukoliko crno-beli eliminišu Tobol i plasiraju se u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Ekipa Hosea Bordalasa pokazala je prepoznatljivu kompaktnost i strpljenje u duelu sa premijerligašem. Hetafe je u jednom trenutku uspeo da povede, ali je Totenhem došao do izjednačenja preko Konora Galagera.

Španski klub nakon ovog susreta nema više zakazanih prijateljskih utakmica, zbog čega se može reći da je duel sa Totenhemom bio i poslednja provera pred potencijalni dvomeč sa Partizanom.

Ipak, ono što može da ohrabri crno-bele jeste činjenica da Hetafe još uvek nije ušao u takmičarski ritam. Partizan bi upravo to mogao da pokuša da iskoristi, posebno u prvom meču, ukoliko do susreta sa Špancima zaista dođe.

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