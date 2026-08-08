Roma je potvrdila da je Lorenco Pelegrini produžio ugovor do 2027. godine, čime ostaje ključni igrač tima.
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Italijanski fudbaler Lorenco Pelegrini produžio je ugovor sa Romom do 2027. godine, saopštio je danas klub iz Rima.
Pelegrini je gotovo celu karijeru proveo u Romi, za koju je odigrao preko 300 utakmica.
FK Roma Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia
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Italijanski fudbaler je prošle sezone odigrao 33 utakmice na kojima je zabeležio sedam golova i četiri asistencije.
Roma će 24. avgusta dočekati Fiorentinu u prvom kolu Serije A.
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