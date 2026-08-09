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Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20.00 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel Ber Ševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom meču Hapoel je slavio rezultatom 1:0.

FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Prema projekcijama kladionica Zvezda je veliki favorit protiv Hapoela, kome se baš i ne daju šanse za prolazak dalje.

Kvota na Crvenu zvezdu iznosi 1,35, dok je kvota na pobedu Hapoela 8,25!

Sa druge strane kvota na nerešen rezultat iznosi 5,50.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir