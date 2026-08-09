LUKA ZIDAN SA MUNDIJALA OTIŠAO U DRUGU LIGU! Ima novi klub!
Luka Zidan (28) karijeru nastavlja u Leganesu.
Sin proslavljennog Francuza i novog selektora Francuske Zinedina, napustio je Granadu i poptisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz madridskog predgrađa, koji će naredne sezone igrati u drugoj ligi.
Zidanu junioru je ostala godina ugovora sa prethodnim klubom, ali je insistirao na raskidu saradnje i prelasku bliže Madridu, kako bi bio bliže porodici.
Luka je nedavno branio boje Alžira na Mundijalu.
Za ovu afričku selekciju upisao je deset utakmica.
U karijeri je, osim Granade, branio za Rasing Santander, Eibar i Rajo Valjekano. Većinu vremena je i proveo u drugoligaškoj konkurenciji.
Pored Luke i najmlađi od Zidanovih sinova je ovog leta promenio klub - Eljaz (20) je iz redova Betisa prešao u tabor francuskog Red Stara.
BONUS VIDEO: