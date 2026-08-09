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Luka Zidan (28) karijeru nastavlja u Leganesu.

Sin proslavljennog Francuza i novog selektora Francuske Zinedina, napustio je Granadu i poptisao dvogodišnji ugovor sa klubom iz madridskog predgrađa, koji će naredne sezone igrati u drugoj ligi.

Zidanu junioru je ostala godina ugovora sa prethodnim klubom, ali je insistirao na raskidu saradnje i prelasku bliže Madridu, kako bi bio bliže porodici.

Luka je nedavno branio boje Alžira na Mundijalu.

Za ovu afričku selekciju upisao je deset utakmica.

U karijeri je, osim Granade, branio za Rasing Santander, Eibar i Rajo Valjekano. Većinu vremena je i proveo u drugoligaškoj konkurenciji.

Pored Luke i najmlađi od Zidanovih sinova je ovog leta promenio klub - Eljaz (20) je iz redova Betisa prešao u tabor francuskog Red Stara.

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