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Španski fudbaler Serhi Roberto novi je igrač LA Galaksija, saopštio je danas klub iz Los Anđelesa.Roberto je u MLS klub stigao kao slobodan igrač iz Koma, a potpisao je ugovor do juna 2028. godine, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, prenosi španska Marka.

Lionel Mesi osvojio MLS sa Interom iz Majamija Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Serhi donosi liderske sposobnosti, vrhunski tehnički kvalitet, taktičku inteligenciju i iskustvo osvajanja trofeja koje poseduje mali broj igrača. Bio je važan deo nekih od najboljih ekipa svoje generacije i zna šta je potrebno za osvajanje trofeja, ali i kako se gradi pobednički tim", rekao je generalni menadžer LA Galaksija Vil Kunc.

Roberto je tokom prethodne dve sezone u Komu, pod vođstvom Seska Fabregasa, odigrao 37 utakmica.

Kalifornijski klub u svojim redovima već ima nekoliko poznatih fudbalera, među kojima su Marko Rojs, Kjogo Furuhaši, Maja Jošida i Irving "Čaka" Lozano, koji je nedavno stigao na pozajmicu iz San Dijega.

"Serhijev karakter, sposobnost da igra na više pozicija i liderske kvalitete biće od velikog značaja za naš tim. Oduševljeni smo što njega i njegovu porodicu možemo da poželimo dobrodošlicu u LA Galaksi", dodao je Kunc.

Roberto bi debi za novi klub mogao da upiše 16. avgusta protiv Hjuston Dinama. LA Galaksi se trenutno nalazi na 12. mestu Zapadne konferencije MLS lige.

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