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Fudbaleri Crvene zvezde poveli su protiv Novog Pazara u poslednjim sekundama prvog poluvremena utakmice 4. kola Super lige Srbije.

Crvena zvezda - Novi Pazar, Super liga Srbije 8.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ivanić je sa oko 20 metara varkom nadmudrio odbranu Novog Pazara, umesto da šutira provukao je loptu do Kataija, a ovaj u situaciji 1 na 1 nadmudrio golmana Matijaševića.

Bukvalno su isticali poslednji sekundi drugog od dva minuta zaustavnog vremena.

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