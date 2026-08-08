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Srpski reprezentativac Aleksa Terzić napustiće RB Salcburg i vratiti se u Seriju A, objavio je poznati transfer-insajder Đanluka Di Marcio.

Prema njegovim informacijama, 26-godišnji levi bek trebalo bi da postane novi fudbaler Frozinonea, povratnika u najviši rang italijanskog fudbala.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Terzić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Harald Dostal / AFP / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Di Marcio nije objavio koliko će italijanski klub platiti za Terzića, ali navodi da će biti realizovan trajni transfer.

Srpski reprezentativac dobro poznaje italijanski fudbal. U Fjorentinu je stigao 2019. godine iz Crvene zvezde, dok je jednu sezonu proveo na pozajmici u Empoliju.

Klub iz Firence kasnije ga je prodao Salcburgu za 5.500.000 evra, a Terzić je sada na pragu povratka na Apeninsko poluostrvo.

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