Slušaj vest

Lionel Mesi, po mnogima najbolji fudbaler svih vremena, tokom minulog Mundijala u Severnoj Americi suočio se sa nekoliko pretnji smrću.

Kako je saopštio američki FBI (Federalni istražni biro), tokom Svetskog prvenstva planirano je ubistvo kapitena fudbalske reprezentacije Argentine.

Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

 FBI, u saradnji sa Međunarodnim centrom za policijsku saradnju (IPCC) evidentirali su više pretnji smrću.

Tri se izdvajaju. Jedna od najozbiljnijih bila je pred utakmicu Argentina - Jordan. Jedan muškarac je kontaktirao aerodrom u Dalasu i tvrdio da će sa još dvojicom upasti na stadion sa improvizovanim bombama i puškom AR-15. Prećeno je fudbalerima obe reprezentacije, a posebno je izdvojen Mesi.

Još ozbiljnija pretnja pojavila se pred meč Argentina - Egipat. Jedna osoba je na društvenim mrežama navodno objavila poruku u kojoj je tvrdila da će ući na stadion u Atlanti i ubiti Mesija eksplozivom koji bi nosila na sebi. Zbog toga je pokrenuta opsežna bezbednosna provera stadiona.

Tokom utakmice Argentina - Egipat, policija je reagovala na još jednu dojavu. Ona je glasila da su u kantama za otpatke na stadionu postavljene tri bombe. Stručnjaci za eksploziv i psi obučeni za pronalaženje eksplozivnih naprava, detaljno su pretražili stadion, ali nisu ništa otkrili.

Ove informacije bacaju novo svetlo na događaje koji su se desili u finišu Mundijala, i sada već čuveni detalj ispred svlačionice Argentine, kada je Mesi držao neobičan govor saigračima.

Ne propustiteFudbal"UĆI ĆU NA TEREN I RAZNEĆU MESIJA SA ČETIRI BOMBE!" U poslednjem trenutku sprečen masakr na Svetskom prvenstvu?! Napadač najavio detalje stravičnog plana
Lionel Mesi Leo Mesi
FudbalSLAVKO VINČIĆ SE OGLASIO PRVI PUT POSLE FINALA SVETSKOG PRVENSTVA! Otkrio je kako se Mesi PONAŠAO na terenu, evo šta se desilo između njega i Lea!
Slavko Vinčić
FudbalMIA KALIFA NAJVEČI MRZITELJ MESIJA I GAUČOSA! Argentinci sastavili listu poznatih koji ih ne vole! Razlog je šokantan
Mia Kalifa
FudbalLIONEL MESI PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE FINALA MUNDIJALA: Pojavio se na neočekivanom mestu! Pogledajte kako su Argentinci reagovali
Lionel Mesi

01:13
Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport