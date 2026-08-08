TRI POKUŠAJA UBISTVA LIONELA MESIJA! OGLASIO SE FBI: Amerikanci sprečili masakr tokom Mundijala
Lionel Mesi, po mnogima najbolji fudbaler svih vremena, tokom minulog Mundijala u Severnoj Americi suočio se sa nekoliko pretnji smrću.
Kako je saopštio američki FBI (Federalni istražni biro), tokom Svetskog prvenstva planirano je ubistvo kapitena fudbalske reprezentacije Argentine.
FBI, u saradnji sa Međunarodnim centrom za policijsku saradnju (IPCC) evidentirali su više pretnji smrću.
Tri se izdvajaju. Jedna od najozbiljnijih bila je pred utakmicu Argentina - Jordan. Jedan muškarac je kontaktirao aerodrom u Dalasu i tvrdio da će sa još dvojicom upasti na stadion sa improvizovanim bombama i puškom AR-15. Prećeno je fudbalerima obe reprezentacije, a posebno je izdvojen Mesi.
Još ozbiljnija pretnja pojavila se pred meč Argentina - Egipat. Jedna osoba je na društvenim mrežama navodno objavila poruku u kojoj je tvrdila da će ući na stadion u Atlanti i ubiti Mesija eksplozivom koji bi nosila na sebi. Zbog toga je pokrenuta opsežna bezbednosna provera stadiona.
Tokom utakmice Argentina - Egipat, policija je reagovala na još jednu dojavu. Ona je glasila da su u kantama za otpatke na stadionu postavljene tri bombe. Stručnjaci za eksploziv i psi obučeni za pronalaženje eksplozivnih naprava, detaljno su pretražili stadion, ali nisu ništa otkrili.
Ove informacije bacaju novo svetlo na događaje koji su se desili u finišu Mundijala, i sada već čuveni detalj ispred svlačionice Argentine, kada je Mesi držao neobičan govor saigračima.