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Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni, pošto su ubedljivo savladali Zemun rezultatom 3:0.

Utakmica je zbog kazne odigrana bez prisustva publike, pa Kragujevčani nisu mogli da računaju na podršku svojih navijača. To im, ipak, nije predstavljalo problem da od početka preuzmu kontrolu.

Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Domaćin je poveo u 12. minutu. Bojan Nikčević je asistirao Mamadiju Siseu, koji je zatresao mrežu Zemuna i najavio uspešno veče Radničkog.

Sise je ponovo bio u centru pažnje neposredno pre odlaska na odmor. Posle dodavanja Nemanje Glavčića u 44. minutu postigao je drugi pogodak i omogućio domaćinu da prvo poluvreme završi sa sigurnih 2:0.

Zemun nije uspeo da ozbiljnije zapreti ni u nastavku, a konačan rezultat postavljen je u 73. minutu. Uroš Sremčević upisao se među strelce i potvrdio ubedljivu pobedu Kragujevčana.

Radnički je tako stigao do prvog trijumfa u sezoni, dok je Zemun pretrpeo treći poraz i nastavio seriju slabih rezultata.

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Savo Radanović dobio crveni karton na Zvezda Novi Pazar Izvor: TV Arena sport/Screenshot