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Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni, pošto su ubedljivo savladali Zemun rezultatom 3:0.

Utakmica je zbog kazne odigrana bez prisustva publike, pa Kragujevčani nisu mogli da računaju na podršku svojih navijača. To im, ipak, nije predstavljalo problem da od početka preuzmu kontrolu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Domaćin je poveo u 12. minutu. Bojan Nikčević je asistirao Mamadiju Siseu, koji je zatresao mrežu Zemuna i najavio uspešno veče Radničkog.

Sise je ponovo bio u centru pažnje neposredno pre odlaska na odmor. Posle dodavanja Nemanje Glavčića u 44. minutu postigao je drugi pogodak i omogućio domaćinu da prvo poluvreme završi sa sigurnih 2:0.

Zemun nije uspeo da ozbiljnije zapreti ni u nastavku, a konačan rezultat postavljen je u 73. minutu. Uroš Sremčević upisao se među strelce i potvrdio ubedljivu pobedu Kragujevčana.

Radnički je tako stigao do prvog trijumfa u sezoni, dok je Zemun pretrpeo treći poraz i nastavio seriju slabih rezultata.

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