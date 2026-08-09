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Đani Infantino se nalazi na udaru svetske javnosti, a isplivaju šokantne informacije iz njegovog mandata kako na čelu UEFA, tako i FIFA.

Zbog toga je Svetska kuća fudbala izdala hitno saopštenje:

- Nadovezujući se na nedavna saopštenja CONMEBOL i CAF, kao i na razgovore sa članicama i konfederacijama širom sveta, FIFA neće podržati, olakšavati niti tolerisati bilo kakav proces u vezi sa izborom predsednika FIFA koji nije u skladu sa Statutom FIFA, demokratskim procedurama i uspostavljenim okvirom upravljanja - navodi se u obraćanju FIFA.

Iz svetske kuće fudbala ističu da je Infantino izabran na demokratski način i da funkciju predsednika obavlja na osnovu mandata koji su mu poverile članice FIFA. U saopštenju se navodi i da je sve očigledniji, kako tvrde, koordinisan pokušaj pojedinaca da oslabe poziciju FIFA i njenog predsednika.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sve je očiglednije da postoji koordinisan i kontinuiran pokušaj pojedinaca da potkopaju FIFA i njenog predsednika. Oni koji nemaju podršku članica ne bi trebalo da pokušavaju da putem optužbi, insinuacija ili dezinformacija ostvare ono što ne mogu da postignu kroz uspostavljene demokratske procese.

FIFA se u svom saopštenju osvrnula i na pojedine medijske navode koji su se pojavili poslednjih dana, uključujući tvrdnje o navodnom zapošljavanju Infantinove ljubavnice u UEFA. Svetska kuća fudbala te navode odbacuje kao nepotkrepljene i netačne.

- U nedavnim izveštajima pojavile su se nepotkrepljene tvrdnje i očigledno netačne informacije. Spekulacije i insinuacije ne bi trebalo predstavljati kao činjenice, a ponavljanje neke tvrdnje ne čini je istinitom.



