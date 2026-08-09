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Fudbaleri AEK-a iz Atine upisali su ubedljivu pobedu u poslednjoj proveri pred važan početak sezone. Atinski klub je u prijateljskom susretu savladao Atinu Kaliteu sa 4:0, a glavna figura utakmice bio je srpski reprezentativac Mijat Gaćinović.

AEK je do prednosti stigao u finišu prvog poluvremena, kada je Milan Vitalis zatresao mrežu i svom timu doneo minimalnu prednost pred odlazak na odmor.

U nastavku je na scenu stupio Gaćinović i za nešto više od 20 minuta praktično rešio pitanje pobednika.

Srpski fudbaler prvi put se upisao u strelce u 49. minutu. Dobio je prostor van kaznenog prostora i preciznim udarcem poslao loptu iza leđa nemoćnog golmana Atine Kalitee.

Samo dva minuta kasnije, Gaćinović je ponovo bio na pravom mestu. Posle odbijene lopte odlično je ispratio akciju i iz neposredne blizine povisio rezultat na 3:0.

1/7 Vidi galeriju Mijat Gaćinović Foto: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović

Tačku na svoju sjajnu partiju stavio je u 70. minutu. Protivnik je izgubio loptu na opasnom mestu, mađarski napadač Varga je asistirao Srbinu, a Gaćinović je iskoristio poklon i kompletirao het-trik.

Za samo 22 minuta na terenu u drugom poluvremenu, Gaćinović je tri puta pronašao put do mreže i tako najavio da bi mogao da bude jedan od važnijih aduta AEK-a u nastavku sezone.

Atinski klub sada očekuju mnogo ozbiljniji izazovi. AEK će u Superkupu Grčke odmeriti snage sa OFI Kritom, a potom i bitka za plasman u Ligu šampiona gde će rival grčkog tima biti bolji iz pobednika duela Levski - Kairat.