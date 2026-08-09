Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nov, izuzetno lep stadion, za ponos... A, onda - šok. Umesto lepe travnate površine - igralište je gotovo ostalo bez trave.

Šta se to desilo na stadionu u Zaječaru? Očigledno održavanje travnate podloge nije odrađeno na najbolji mogući način, pa umesto "tepiha" imamo zemlju. Tačnije nije odrađeno uopšte.

Na meču Prvi lige Srbije Bor - Napredak, imali smo prilike da vidimo kako danas izgleda stadion u Zaječaru. Nije uopšte jasno kako se fudbal igra u ovakvim uslovima...

Pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Stadion u Zaječaru Foto: Printscreen

Održavanje travnatih podloga - najvažnija stvar na svakom stadionu, a posebno u ova vremena velikih klimatskih promena.