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Nov, izuzetno lep stadion, za ponos... A, onda - šok. Umesto lepe travnate površine - igralište je gotovo ostalo bez trave.

Šta se to desilo na stadionu u Zaječaru? Očigledno održavanje travnate podloge nije odrađeno na najbolji mogući način, pa umesto "tepiha" imamo zemlju. Tačnije nije odrađeno uopšte.

Na meču Prvi lige Srbije Bor - Napredak, imali smo prilike da vidimo kako danas izgleda stadion u Zaječaru. Nije uopšte jasno kako se fudbal igra u ovakvim uslovima...

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Stadion u Zaječaru Foto: Printscreen

Održavanje travnatih podloga - najvažnija stvar na svakom stadionu, a posebno u ova vremena velikih klimatskih promena.

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