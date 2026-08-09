Šta se dogodilo sa novim stadionom u Zaječaru? I zašto se travnata podloga nije održavala?
Fudbal
NESTVARNA SLIKA: Pa šta se ovo desilo sa novim stadionom u Zaječaru?
Slušaj vest
Nov, izuzetno lep stadion, za ponos... A, onda - šok. Umesto lepe travnate površine - igralište je gotovo ostalo bez trave.
Šta se to desilo na stadionu u Zaječaru? Očigledno održavanje travnate podloge nije odrađeno na najbolji mogući način, pa umesto "tepiha" imamo zemlju. Tačnije nije odrađeno uopšte.
Na meču Prvi lige Srbije Bor - Napredak, imali smo prilike da vidimo kako danas izgleda stadion u Zaječaru. Nije uopšte jasno kako se fudbal igra u ovakvim uslovima...
Pogledajte fotografije:
Stadion u Zaječaru Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Održavanje travnatih podloga - najvažnija stvar na svakom stadionu, a posebno u ova vremena velikih klimatskih promena.
1 · Reaguj
1