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Fudbal ponekad zaista režira scene koje je teško zamisliti, a jedna takva viđena je u Brazilu na utakmici između Koritibe i Šapekoensea.

Fudbaler Koritibe Jasi postigao je gol koji je trebalo da donese izjednačenje njegovom timu, a onda je usledila potpuno bizarna proslava. U naletu emocija krenuo je ka tribinama, preskočio zaštitnu ogradu, ali nije primetio otvor koji vodi ka tunelu.

Jasi je jednostavno – nestao!

Fudbaler je pao u tunel koji vodi prema svlačionicama, što je izazvalo nevericu među saigračima i navijačima. Snimak njegovog pada munjevito se proširio društvenim mrežama.

Međutim, tu nije bio kraj neverovatne priče.

Nakon što je Jasi izveo proslavu koja je mogla skupo da ga košta, usledio je novi šok – njegov gol je poništen zbog ofsajda!

A da sve bude još bizarnije, defanzivac je zbog povrede morao da napusti teren. Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Jasi je nakon incidenta imao problema sa nogom i ukazana mu je pomoć.

Dakle, od junaka do nesrećnika u svega nekoliko sekundi: gol, luda proslava, pad u tunel, poništen pogodak i povreda. Teško da je mogao da zamisli goru proslavu gola.

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