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Norveška je dobila novog fudbalskog tinejdžera o kojem bruji tamošnja javnost, a posebno je zanimljivo što u njegovim venama teče i srpska krv. Gabrijel Larsen Rajković, 15-godišnji fudbaler Valerenge, ispisao je istoriju kao najmlađi strelac u istoriji norveške lige.

Mladi fudbaler srpskog porekla već je privukao ogromnu pažnju svojim igrama, a rekord koji je postavio predstavlja samo još jedan dokaz koliko se od njega očekuje u budućnosti.

Larsen Rajković igra na poziciji levog krila, a njegov razvoj u Norveškoj već godinama prati etiketa jednog od najvećih talenata svoje generacije. Ponikao je u Nordstrandu, gde je dominirao i protiv znatno starijih igrača, a potom je prešao u KFUM iz Osla.

1/4 Vidi galeriju Garbijel Rajković Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Njegov talenat nije promakao ni Valerengi, za koju je potpisao prvi profesionalni ugovor do 2029. godine. Gabrijel je juče u dresu Valerange sa samo 15 godina igrao protiv Bodo Glimta (1:2), dao gol i tako postao najmlađi strelac u istoriji norveškog prvenstva.

Već dobio poziv Norveške

Koliko se u Norveškoj veruje ovom tinejdžeru najbolje pokazuje i činjenica da je dobio poziv selektora Igora Asea za U16 reprezentaciju. Larsen Rajković trebalo bi da bude deo ekipe Norveške za utakmice protiv Maroka, Ukrajine i Turske tokom mini-priprema u Antaliji.

Pre toga, mladi fudbaler je u mlađim kategorijama ostavio impresivan učinak – postigao je čak 50 golova na 89 utakmica.

U Norveškoj su njegov potencijal već počeli da porede sa onim koji je svojevremeno imao Erling Haland, što dovoljno govori o očekivanjima koja se postavljaju pred 15-godišnjaka.

Otac Srbin, Srbija još ima šansu

Posebnu pažnju u Srbiji privlači činjenica da je Larsen Rajković srpskog porekla. Njegov otac je Srbin, dok mu je majka Norvežanka, a prema navodima koji se pojavljuju na društvenim mrežama, mladi fudbaler govori i srpski jezik.

Za sada je izabrao Norvešku i nastupa za njihove mlađe selekcije, ali vrata Srbije još nisu zatvorena.

Poziv u U16 reprezentaciju Norveške ne znači automatski i konačan izbor seniorske reprezentacije, pa bi Srbija u budućnosti mogla da pokuša da privoli ovog bisera da obuče dres „Orlova“.

Za sada je, međutim, jedno sigurno – Norveška je dobila najmlađeg strelca u istoriji svoje lige, a Srbija bi trebalo dobro da prati razvoj momka koji bi u godinama koje dolaze mogao da postane veoma zanimljivo ime evropskog fudbala.