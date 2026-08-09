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Predsednik FIFA Đani Infantino nalazi se pod sve većim pritiskom, a situacija bi mogla dodatno da se zakomplikuje nakon novih otkrića o njegovom periodu provedenom u UEFA.

Kako prenosi „Dejli telegraf“, u evropskoj kući fudbala sve je jači zahtev da se pokrene detaljna istraga o kompletnom Infantinovom angažmanu u UEFA, koji je trajao čak 16 godina.

Povod za to su informacije da je žena sa kojom je, prema navodima, Infantino bio u emotivnoj vezi tokom rada u UEFA dobila šestocifrenu sumu prilikom odlaska iz organizacije.

Prema informacijama britanskog lista, pojedini visoki funkcioneri UEFA žele da utvrde kako je došlo do isplate, ali i da li je navodna veza uticala na kadrovske odluke u periodu dok je Infantino bio generalni sekretar UEFA.

Infantino je u UEFA došao 2000. godine, a organizaciju je napustio 2016. godine, kada je nasledio Sepa Blatera na mestu predsednika FIFA.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Školovanje, plaćeno!

Posebnu pažnju privlače navodi o brzom napredovanju pomenute žene. Prema pisanju „Dejli telegrafa“, ona je od početne, juniorske pozicije napredovala do menadžerske funkcije, uz povećanje plate od oko 30 odsto. Njeno napredovanje je, kako se navodi, izazvalo nezadovoljstvo unutar UEFA.

Navodi se i da Infantino nije mogao da odobri paket prilikom njenog odlaska zbog potencijalnog sukoba interesa. UEFA je, međutim, saopštila da je isplata bila u skladu sa tada važećim pravilima za zaposlene koji napuštaju organizaciju.

Prema izvorima britanskog lista, tadašnji predsednik UEFA Mišel Platini navodno je Infantinu postavio ultimatum – „ona ili ti“. Nakon toga je, kako se tvrdi, dogovoreno da žena napusti UEFA uz finansijsku nadoknadu.

Tu se, međutim, priča navodno nije završila. UEFA je, prema pisanju „Dejli telegrafa“, nakon njenog odlaska finansirala i njen MBA program na poslovnoj školi, čija je godišnja školarina iznosila oko 45.000 funti.

UEFA je potvrdila da je isplata izvršena i da je bila upoznata sa navodima o vezi između žene i Infantina. Iz organizacije su poručili da su u međuvremenu pooštrena pravila koja se odnose na zaposlene i kompenzacije.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Šta kaže FIFA?

FIFA je, sa druge strane, stala u odbranu svog predsednika.

„Đani Infantino odlučno negira ove navode i oni su kategorički netačni. Svaka insinuacija o neprimerenom ponašanju ili kršenju statuta i pravila je klevetnička“, navodi se u odgovoru FIFA.

Iz svetske kuće fudbala dodaju da nijedan zaposleni u UEFA ili FIFA nikada nije podneo prijavu zbog Infantinovog ponašanja.

Infantino se i inače poslednjih meseci suočava sa brojnim kritikama i kontroverzama, posebno zbog odnosa sa UEFA i njegovih planova u vezi sa budućim finansiranjem Svetskog prvenstva.

Bojkot

UEFA je jednoglasno, rezultatom 55:0, glasala za bojkot narednog Svetskog prvenstva, a evropska organizacija je već izrazila nepoverenje prema Infantinu i traži garancije da će njegov sporni plan biti trajno povučen.

U međuvremenu, pritisak na prvog čoveka FIFA raste i pred izbore za predsednika te organizacije, koji bi trebalo da budu održani narednog marta.

Inače, Mišel Platini je, prema pisanju „Dejli telegrafa“, odbio da komentariše nove navode.