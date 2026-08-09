Kamara je u Monako stigao 2024. godine iz Meca, a ukupno je odigrao 71 meč.

Interesovanje za reprezentativca Senegala pokazali su i Kristal Palas i Mančester junajted. Kamara je igrao za reprezentaciju Senegala na nedavnom Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Za nacionalni tim debitovao je 2022. godine, a ukupno je odigrao 49 mečeva i postigao sedam golova.