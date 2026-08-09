Fudbalski klub Notingem Forest pokazuje interesovanje za Lamina Kamaru, senegalskog reprezentativca iz Monaka, koji ima ugovor do 2029. godine.
Fudbal
HOĆETE KAMARU? Može, 50.000.000 evra...
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Fudbalski klub Notingem Forest zainteresovan je za igrača Monaka i reprezentativca Senegala Lamina Kamaru, prenose danas britanski mediji.
Kamara (22) ima ugovor sa Monakom do 30. juna 2029. godine. Britanski mediji navode da Monako za senegalskog fudbalera traži najmanje 50 miliona evra.
Kamara je u Monako stigao 2024. godine iz Meca, a ukupno je odigrao 71 meč.
Interesovanje za reprezentativca Senegala pokazali su i Kristal Palas i Mančester junajted. Kamara je igrao za reprezentaciju Senegala na nedavnom Svetskom prvenstvu, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Za nacionalni tim debitovao je 2022. godine, a ukupno je odigrao 49 mečeva i postigao sedam golova.
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