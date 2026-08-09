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Dušan Vlahović mogao bi ovog leta da napravi veliki transfer i karijeru nastavi u Španiji, pošto je Atletiko Madrid ozbiljno zainteresovan za srpskog napadača.

Dakle, sada je Atletiko prvi u trci, iako se do nedavno pisalo na Pirinejima da je Real opcija broj jedan...

Kako navode španski mediji, madridski klub razmatra Vlahovića kao potencijalnu zamenu za Aleksandra Serlota, ukoliko Norvežanin napusti „Metropolitano“ i pređe u Fenerbahče. Atletiko je, prema tim informacijama, otvoren za njegov odlazak, a za obeštećenje se pominje cifra od oko 40 miliona evra.

Vlahović je trenutno slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Juventusom, pa bi Atletiko u njegovom slučaju bio oslobođen plaćanja obeštećenja. Upravo bi ta okolnost mogla da bude veoma važna za klub iz Madrida, koji bi prodajom Serlota mogao da zaradi značajnu sumu, a potom Srbina doveo bez transferne naknade.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović, sezona 2025-2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia, Roberto Tommasini / Alamy / Profimedia

Dodatni faktor je i plata. Serlot je u Atletiku imao godišnju zaradu od oko 7,2 miliona evra, dok je Vlahović u Juventusu imao ugovor vredan osam miliona evra godišnje, uz bonuse koji su mogli da podignu primanja i do 12 miliona.

Vlahović je, prema aktuelnim informacijama, zainteresovan za prelazak u Atletiko i čeka konkretnu ponudu madridskog kluba. Španski velikan je i ranije pokušavao da dovede srpskog reprezentativca, a sada se otvorila nova prilika za saradnju.

Ipak, prvi potez mora da povuče Serlot. Njegov eventualni odlazak u Fenerbahče otvorio bi prostor za Vlahovića, pa bi naredni dani mogli da budu ključni za rasplet čitave priče.

Ukoliko do dogovora dođe, srpski napadač bi posle četiri i po godine u Italiji mogao da dobije novu šansu u jednoj od najjačih liga Evrope – i to u dresu Atletiko Madrida.