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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Boško Đurovski izjavio je da veruje da će "crveno-beli" uz neverovatnu energiju sa tribina eliminisati Hapoel Ber Bešu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Hapoel Ber Ševu u revanš duelu trećeg kola kvalifikacija za LŠ. U prvoj utakmici, koja je odigrana pre pet dana u Mađarskoj, klub iz Izraela je slavio sa 1:0.

"Da Zvezda ume da preokrene rezultat posle poraza od 1:0 u prvoj utakmici, svedoči i primer iz davne 1980. godine, kada je u prvom susretu sa Bazelom naš tim poražen istim rezultatom. Ipak, u revanšu na Marakani usledila je velika pobeda od 2:0, koja je Zvezdi donela plasman u narednu rundu. Jedan od aktera tog susreta bio je i Đurovski, koji se prisetio meča na Marakani i atmosfere, koja je pomogla crveno-belima da stignu do preokreta", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

"Bio sam mlad, a to mi je bila prva internacionalna utakmica. Kada sam izašao iz tunela, osetio sam kako Marakana podrhtava. Taj huk sa svih strana daje ti posebnu energiju i snagu, imaš osećaj da ne možeš da padneš. Bila je izuzetno napeta atmosfera, jer smo tamo izgubili 1:0, ali nas je energija publike podigla. Uspeli smo da pobedimo 2:0, a najveći utisak na mene je ostavila publika, osetili smo neverovatnu energiju sa tribina", rekao je Đurovski.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Nekadašnji fudbaler Zvezde izjavio je da veruje da aktuelni tim "crveno-belih" može da ponovi rezultat iz 1980. godine, uz maksimalnu koncentraciju i pravi pristup od prvog minuta.

"Prva stvar je da pravi zvezdaši dođu da nas podrže. Mi smo bolja ekipa, ali moramo da budemo oprezni i maksimalno koncentrisani. Na nama je da igramo onako kako znamo, da napravimo pritisak kao što smo mi napravili protiv Bazela i da ne dozvolimo naivnu grešku. Verujem da možemo da postignemo dva ili tri gola i da prođemo dalje", istakao je Đurovski.

On je posebnu poruku uputio navijačima, ističući značaj njihove podrške.

"Publika neka navija i neka nas podržava. Pravi navijači su oni koji podržavaju ekipu i kada su teški momenti tokom utakmice. Imamo toliko dobrih igrača da je Dejan Stanković na slatkim mukama da napravi jedan dobar, standardan tim", poručio je Đurovski.