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Više od 2.000 ljudi okupilo se u subotu ispred katedrale u Funšalu na Madeiri, u uverenju da će prisustvovati venčanju jednog od najpoznatijih fudbalera sveta Kristijana Ronalda i njegove partnerke Georgine Rodrigez.

Međutim, kada je konačno stigao Rols-rojs i iz njega izašla mlada, usledio je potpuni šok.

Nije to bila Georgina!

Venčanje su, zapravo, imali Fabio i Nikol, par sa Madeire koji će svoj veliki dan zauvek pamtiti po neverovatnoj gužvi koju nisu ni najmanje očekivali.

Ispred katedrale okupili su se brojni navijači, turisti, novinari i predstavnici međunarodnih medija, jer su pojedini svetski mediji prethodno objavili da bi upravo na tom mestu u subotu trebalo da se venčaju Ronaldo i Georgina.

Čekaj me, sigurno neću doći

Čekalo se satima, ali od portugalske fudbalske zvezde nije bilo ni traga.

Velika gužva napravila je ozbiljne probleme čak i pravim mladencima. Iz same katedrale oglasili su se na društvenim mrežama i opisali kakav je haos nastao.

1/10 Vidi galeriju Georgina i Ronaldo igraju golf Foto: Printskrin/Instagram

„Nikada nismo videli ništa slično ovde. Bilo je veoma komplikovano za mladu da uđe u crkvu i venča se“, naveli su iz katedrale.

Ipak, Fabio i Nikol uspeli su da prođu kroz masu i stignu do oltara.

„Posle mnogo zbrke na ulici, sa toliko novinara i turista, konačno smo uspeli da zatvorimo crkvu i proslavimo venčanje“, dodali su.

Čitava situacija bila je posebno zanimljiva gostima mladenaca, koji su se u jednom trenutku osećali kao da su deo svetskog spektakla.

„Osećamo se kao da smo slavni“, rekao je jedan od njih portugalskim medijima.

„Neverovatno je da su svi ovi ljudi mislili da će se Ronaldo ovde danas venčati, i to bez ikakvog obezbeđenja“, dodao je.

Iako Ronaldo i Georgina nisu bili ni blizu katedrale, Fabio i Nikol dobili su nešto što verovatno nijedno venčanje na Madeiri ranije nije imalo – više od 2.000 potpuno slučajnih „gostiju“.

Njihovo venčanje tako će definitivno ostati upisano u istoriju Madeire, i to zahvaljujući velikoj zabuni oko jedne od najpoznatijih svetskih sportskih zvezda.