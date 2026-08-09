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Fudbaleri Mančester sitija pobedili su ekipu madridskog Atletika rezultatom 3:1 (0:1) u prijateljskom meču, koji je odigran u Seulu.

Atletiko je poveo u 43. minutu pogotkom mladog fudbalera Horhea Domingeza.

Mančester siti je u drugom poluvremenu stigao do pobede golovima Omara Marmuša u 57. i 59. minutu, kao i Rajana Ait-Nurija u 90. minutu.

Fudbalere Mančester sitija 16. avgusta u Kardifu očekuje meč Komjuniti šilda protiv Arsenala.

Atletiko će pre početka sezone u španskoj La Ligi odigrati još jedan prijateljski duel i to 14. avgusta protiv Olimpika iz Marseja.

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Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium