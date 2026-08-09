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Priča Migela Vitora jedna je od najneobičnijih priča o fudbalskoj i životnoj integraciji stranog igrača u novu sredinu. Portugalac je u Hapoel Ber Ševu stigao kao stranac, a nekoliko godina kasnije postao je kapiten, reprezentativac i državljanin Izraela koju je odlučio da nazove svojim domom.

Migel Vitor je je nedavno u pobedi Hapoela nad Crvenom zvezdom (1:0), u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predvodio defanzivnu liniju izraelskog tima. Sada ga čeka revanš 11. avgusta na stadionu "Rajko Mitić" od 20.00.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Migel Vitor je fudbalski put započeo u Portugalu, gde je prošao kompletnu omladinsku školu Benfike. Kao veoma mlad štoper stigao je i do mlađih reprezentativnih selekcija Portugala, od U18 do U23, a za prvi tim lisabonskog velikana debitovao je u Ligi šampiona i portugalskom prvenstvu.

Ipak, u Benfici nije uspeo da se izbori za status standardnog prvotimca, pa je karijeru gradio kroz pozajmice i transfere. Jedan period proveo je i u engleskom Lester Sitiju, dok je potom tri godine nastupao za grčki PAOK. A onda je, u leto 2016. godine, usledio potez koji će mu promeniti život.

Vitor je prihvatio ponudu Hapoela iz Ber Ševe, ne sluteći da će kratkoročni angažman prerasti u nešto mnogo veće.

Od fudbalera do simbola kluba

Portugalac se gotovo momentalno nametnuo kao jedan od ključnih igrača ekipe. Već u prvoj sezoni proglašen je za najboljeg fudbalera izraelskog prvenstva, dok je sa Hapoelom osvajao šampionske titule i Kup. Međutim, njegov odnos prema Izraelu nije se završavao na fudbalskom terenu.

Vitorova supruga i njihove tri ćerke veoma brzo su se prilagodile životu u Izraelu. Naučili su hebrejski jezik, a porodica se preselila u Lehavim, mirno mesto u blizini Be'er Ševe.

1/5 Vidi galeriju Migel Vitor Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Kako je vreme prolazilo, postalo je jasno da Vitor Izrael više ne doživljava kao samo jednu od stanica u svojoj karijeri. On je tu želeo da ostane.

Državljanstvo koje je izazvalo pažnju javnosti

Upravo tada usledio je i najneobičniji deo njegove priče.

Vitor nije imao jevrejsko poreklo, niti je državljanstvo mogao da dobije po osnovu braka. Ipak, zbog njegovog dugogodišnjeg života u zemlji, ponašanja van terena, doprinosa fudbalu i snažne želje da Izrael postane njegov dom, pokrenuta je inicijativa da mu se dodeli državljanstvo.

Fudbalski savez Izraela uputio je zahtev nadležnima, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je u maju 2022. godine napravilo redak izuzetak i odobrilo mu izraelsko državljanstvo. Tako je Vitor dobio pasoš zemlje u kojoj je godinama živeo i igrao.

Sa 33 godine postao reprezentativac Izraela

Samo nekoliko nedelja nakon dobijanja državljanstva, Vitor je ostvario još jedan veliki san. Sa 33 godine debitovao je za reprezentaciju Izraela u utakmici protiv Islanda u Ligi nacija. Od igrača koji je 2016. godine stigao iz Portugala, postao je reprezentativac Izraela i jedan od lidera nacionalnog tima.

Posebno je upečatljivo što je tokom godina odbijao ponude drugih klubova i odlučivao da ostane u Be'er Ševi, gde je izgradio status jednog od najvažnijih igrača u istoriji kluba.

Danas je Vitor kapiten Hapoela iz ber Ševe, a iza sebe ima više od 250 nastupa za klub. Njegova priča odavno je prerasla granice fudbala. Od Portugalca koji je u Izrael došao zbog novog izazova, Vitor je postao čovek koji je tu pronašao svoj dom, dobio državljanstvo, obukao dres reprezentacije i poneo kapitensku traku.

Zato ga mnogi danas ne doživljavaju kao stranca koji je došao u Izrael, već kao jednog od svojih.

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