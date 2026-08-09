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Nekadašnji iranski fudbalski reprezentativacRašid Mazaheri nalazi se u zatvoru u Urmiji, gde se protiv njega vodi postupak zbog optužbi koje se odnose na delovanje protiv nacionalne bezbednosti i propagandu protiv državnog sistema, navode aktivisti za ljudska prava i članovi njegove porodice.

Slučaj bivšeg golmana privukao je pažnju javnosti i van Irana, posebno zbog tvrdnji njegove porodice da pravi razlog njegovog procesuiranja nije ono za šta je prvobitno bio optužen, već njegovi javni istupi i kritike na račun iranskih vlasti.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Mazaheri je u početku bio suočen sa optužbama za pokušaj ilegalnog prelaska državne granice i davanje mita. Međutim, aktivistkinja Azar Džahangiri i supruga nekadašnjeg reprezentativca, Marjam Abdolahi, tvrde da je slučaj povezan sa njegovim javnim kritikama iranskog državnog rukovodstva i vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Prema njihovim navodima, Mazaheriju se sada na teret stavljaju propaganda protiv državnog sistema i ugrožavanje nacionalne bezbednosti. Reč je o ozbiljnim optužbama prema iranskom zakonodavstvu, zbog čega su njegov slučaj počele da prate i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Njegova porodica odbacuje prvobitne tvrdnje o pokušaju bekstva preko granice i podmićivanju. Takođe navode da Mazaheriju tokom boravka u pritvoru nije bio omogućen pristup nezavisnom pravnom zastupniku.

Mazaheri je dobro poznato ime ljubiteljima iranskog fudbala. Za reprezentaciju Irana nastupao je u periodu kada je nacionalni tim izborio plasman na Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Iran je tada bio u grupi sa Španijom, Portugalijom i Marokom.

1/4 Vidi galeriju Rašid Mazaheri Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Njegov slučaj sada je iz fudbalske prerastao u širu pravnu i političku priču.

Organizacije i aktivisti koji prate stanje ljudskih prava u Iranu pozvali su na pažljivo praćenje postupka i insistirali da bivšem reprezentativcu tokom procesa budu garantovana sva osnovna procesna prava.

Dalji tok postupka trebalo bi da pokaže kakve će pravne posledice imati optužbe protiv Mazaherija. Njegova porodica, međutim, i dalje odbacuje navode vlasti i tvrdi da je njegovo hapšenje povezano sa javnim kritikama iranskog rukovodstva.

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