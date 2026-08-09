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Jovan Milošević je dobrim partijama tokom priprema nagovestio da bi ove sezone mogao da dobije ozbiljniju priliku u Štutgartu, ali poslednja dešavanja na tržištu ne idu mu u prilog.

Prema informacijama nemačkog transfer-insajdera Florijana Pletenberga, Štutgart je dogovorio dolazak Dženana Pejčinovića iz Volfzburga za 25.000.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Demba Sek i Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Napadač rođen u Minhenu trebalo bi da potpiše petogodišnji ugovor, dok ga u narednih 48 sati očekuju lekarski pregledi, nakon kojih bi transfer trebalo da bude ozvaničen.

Dolazak Pejčinovića dodatno će pojačati već žestoku konkurenciju u napadu Štutgarta. Prvi izbor Sebastijana Henesa trenutno je Deniz Undav, dok je tu i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović.

Demirović je pre nekoliko dana poručio da je privržen klubu i da tokom leta ne namerava da napusti Štutgart. Kada se njima pridodaju Pejčinović i Milošević, Henes će na raspolaganju imati četvoricu klasičnih napadača.

Takva situacija otvara pitanje budućnosti mladog srpskog fudbalera. Iako je tokom leta pokazao da zaslužuje šansu, Miloševiću bi bilo veoma teško da dođe do kontinuiteta i ozbiljne minutaže.

Zbog toga se kao realna opcija nameće nova pozajmica, na kojoj bi mogao redovno da igra i nastavi razvoj, umesto da sezonu provede kao četvrti izbor u napadu Štutgarta.

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